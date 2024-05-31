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وزير الخارجية السعودي مع نظيره الصيني
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  • وزير الخارجية السعودي مع نظيره الصيني
  • وزير الخارجية السعودي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي
التطورات الإقليمية والدولية تتصدر لقاءات وزير الخارجية السعودي في بكين
(2 صور)
وزير الخارجية السعودي مع نظيره الصيني
وزير الخارجية السعودي مع نظيره الصيني
وزير الخارجية السعودي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية السعودي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي

التطورات الإقليمية والدولية تتصدر لقاءات وزير الخارجية السعودي في بكين

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير الخارجية الصيني ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي

العربية.نت
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تصدرت التطورات الإقليمية والدولية لقاءات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في بكين.

فخلال زيارته إلى الصين، التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

من مباحثات وزير الخارجية السعودي مع نظيره الصيني
من مباحثات وزير الخارجية السعودي مع نظيره الصيني

واستعرض الجانبان العلاقات السعودية الصينية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى وزير الخارجية السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، في عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين.

من مباحثات وزير الخارجية السعودي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي
من مباحثات وزير الخارجية السعودي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مسجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.

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