القبض على باكستاني لترويجه 1.2 كيلوغرام من الشبو في جدة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أخيراً على مقيم من الجنسية الباكستانية في محافظة جدة نتيجة ترويجه 1.2 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، فيما جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.

ويعد "الشبو" مادَّة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي، إذ تُحضر من الأمفيتامين وتعد من المخدرات المصنعة كيمياوياً، كما أن لها عددا من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: "الشبو،و الميث، والكريستال، وسبيد، والثلج".

وتتسبب مادة الشبو بزيادة مفاجأة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد، بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، مما يجعله في حالة اضطراب نفسي يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام.

وفي إطار الحرب الموسعة التي تقودها السعودية ضد المخدرات، أطاحت في الوقت نفسه مكافحة المخدرات في نجران مقيما من الجنسية اليمنية امتهن ترويج مادة الإيمفيتامين المخدر، فيما جرى إيقافه أيضاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.

في سياق متصل، أعلنت أيضاً مكافحة المخدرات عن القبض على مواطنين اثنين نتيجة ترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، فيما جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.

#مكافحة_المخدرات تقبض على شخصين بمنطقة حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. #الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/XGr0AacbSj — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) May 31, 2024

وبهذا كله، تؤكد مكافحة المخدرات اهتمامها برفع الوعي حول واقع استهداف المملكة بالمواد المخدرة عبر نشر المعلومات، والقضايا وحجم الضبطيات وأنواعها وأساليب تهريبها ونقلها، مما يجسد للمتلقي حقيقة تلك المواد خلاف ما يروج له من معلومات مضللة.

وتعتني أيضاً بمواكبة فترات الاختبارات لرفع مستوى الوعي لدى شريحة الطلاب بأهمية الأخذ بأسباب التعليم والتحصيل الدراسي السليم بعيداً عن أوهام المخدرات وتوجيه الرسائل للآباء والأمهات للقيام بواجبهم في دعم أبنائهم ومساعدتهم وتهيئة كل السبل التي تعينهم على تحقيق أهدافهم بعيداً عن الضعوط النفسية.

كما تتبنى المديرية العامة لمكافحة المخدرات خطط مدروسة للعمل على إحباط أية محاولات تهدف إلى تهريب المخدرات بأنواعها المختلفة إلى المملكة بترويجها داخل البلاد، ولضمان نجاح برامج المكافحة فإن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تعمل على إيجاد شبكة من العلاقات بين أجهزة الدولة ذات العلاقة، مثل : أجهزة حرس الحدود، والجمارك، على جميع المنافذ البرية والبحرية، وإدارات الجوازات والدوريات الأمنية، والمرور والشرطة، والدفاع المدني، ووزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية، وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة.