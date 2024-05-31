خاص إنقاذ 8 أشخاص من انهيار مبنى في جدة
أعمال صيانة داخل " القبو " الخاص بالمبنى تسببت بالانهيار
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أنقذت ١١ جهة أمنية وخدمية في مدينة جدة غرب السعودية 8 أشخاص، وأزالت الخطر عن سكان مبنى تعرض لـ الانهيار وتضررت منه 13 شقة في 5 أدوار بأحد المباني السكنية بحي الفيصلية وسط جدة، فيما لا تزال محاولات استخراج بقية المحتجزين جارية حتى اللحظة.
وحسب معلومات أولية، فإن أعمال صيانة داخل " القبو " الخاص بالمبنى تسببت بالانهيار، وكشفت مصادر " للعربية.نت " عن سماع أصوات لأشخاص من ضمنهم أطفال تحت الركام، وطبقاً لبيان صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني بجدة الذي نص على مباشرة انهيار مبنى بحي الفيصلية، وإنقاذ عدة أشخاص.
ويكتظ الحي بـ عدد كبير من العمائر السكنية المخصصة للإيجار، فيما يغلب على طابعها السكاني انتشار عدد من الأجانب والمواطنين السعوديين، بينمايعتبر الحي ضمن الأحياء شبه الشعبية في محافظة جدة.
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