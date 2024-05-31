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القبض على مقيمين مصريين لترويجهما حملات حج وهمية

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة

العربية.نت- مكة المكرمة
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أعلنت شرطة العاصمة المقدسة مكة المكرمة القبض على مقيمين من الجنسية المصرية نتيجة ترويجهما لحملة حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت توفير سكن ونقل وتأمين هدي، بغرض النصب والاحتيال، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.

وكانت السعودية قد حذّرت من الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية، إذ دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، أو حتى تأمين وسائل النقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، مشدداً على تطبيقه للعقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.

مادة اعلانية

دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، أو حتى تأمين وسائل النقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، مشدداً على تطبيقه للعقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.

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