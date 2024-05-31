القبض على مقيمين مصريين لترويجهما حملات حج وهمية
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت شرطة العاصمة المقدسة مكة المكرمة القبض على مقيمين من الجنسية المصرية نتيجة ترويجهما لحملة حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت توفير سكن ونقل وتأمين هدي، بغرض النصب والاحتيال، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.
📹 | شرطة العاصمة المقدسة تقبض على مقيمين لترويجهما حملة حج وهمية ومضللة بتوفير سكن ونقل وتأمين هدي بغرض النصب والاحتيال pic.twitter.com/UWjVEbY2OQ— الأمن العام (@security_gov) May 31, 2024
وكانت السعودية قد حذّرت من الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية، إذ دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، أو حتى تأمين وسائل النقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، مشدداً على تطبيقه للعقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.
دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، أو حتى تأمين وسائل النقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، مشدداً على تطبيقه للعقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.
-
مصادر العربية.نت: لا دلائل حول تعرض المواطن هتان شطا لحادث جنائي
الأجهزة الأمنية تتبع خط سير المفقود عبر كاميرات المراقبة
السعودية
-
القبض على باكستاني لترويجه 1.2 كيلوغرام من الشبو في جدة
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة
السعودية
-
هيئة الطرق لـ"العربية.نت": تفعيل مبادرة تبريد الطرق في مناطق السعودية قريباً
قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق، عبدالعزيز العتيبي، إن مبادرة تبريد الأسطح ...
السعودية