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في إطار الالتزام الأمني الذي أعلنته السلطات المصرية للبحث عن المواطن السعودي هتان غازي شطا الذي فٌقد في القاهرة، أشارت مصادر "العربية.نت" إلى أن الفريق الأمني حتى الآن لم يعثر على أي دلائل تفيد بتعرض هتان إلى حادث جنائي، كما بدأت الأجهزة الأمنية بتتبع خط سير المفقود عبر كاميرات المراقبة منذ ظهوره آخر مرة في منطقة الرحاب.

وفي الوقت ذاته، كما أوضحت المصادر فإن السلطات الأمنية المصرية باتت تكثف مراقبتها لكاميرات المراقبة في الشوارع كافة والمناطق المحيطة بتلك النقطة - أي منطقة الرحاب - مثل محور محمد نجيب، وشارع التسعين، ومحور المشير طنطاوي، لمعرفة المسار الذي من المحتمل أن يقود الفريق الأمني نحو تحديد مصيره، ومعرفة مكانه.

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وأصدرت الأجهزة الأمنية المصرية تعميماً حول بيانات المواطن السعودي وصورته، فيما جرى إرساله للمحافظات ومديريات الأمن كافة للبحث عن المواطن السعودي هتان شطا، فيما كانت السفارة السعودية في القاهرة أعلنت أمس في بيان رسمي أنه منذ اليوم الأول لاختفاء هتان، باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر.