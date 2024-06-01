اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي وبلينكن.. والعنوان الأبرز وقف النار بغزة

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أفادت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، أن الوزير الأمير فيصل بن فرحان أكد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة.

وجاء في بيان للوزارة أن الأمير فيصل عبّر خلال اتصال هاتفي مع بلينكن عن تأييد السعودية للجهود الرامية لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وناقش الوزيران مقترحا أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الوضع في غزة وتبادل الأسرى.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى "ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة".

سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن pic.twitter.com/FH8ti6lr52 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 1, 2024

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالات هاتفية منفصلة، مساء الجمعة، مع وزراء خارجية السعودية وتركيا والأردن لمناقشة اقتراح لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن بلينكن الذي أجرى الاتصالات الهاتفية على متن الطائرة أثناء عودته إلى واشنطن من براغ، أكد لنظرائه أن الاقتراح يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين.