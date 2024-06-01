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US Secretary of State Antony Blinken and Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan at the State Department, October 14, 2021. (Reuters)
من لقاء سابق جمع الأمير فيصل بن فرحان وبلينكن - وكالات
الشرق الأوسط

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي وبلينكن.. والعنوان الأبرز وقف النار بغزة

بيان: وزير الخارجية السعودي يؤكد لبلينكن دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن

العربية.نت
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أفادت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، أن الوزير الأمير فيصل بن فرحان أكد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة.

وجاء في بيان للوزارة أن الأمير فيصل عبّر خلال اتصال هاتفي مع بلينكن عن تأييد السعودية للجهود الرامية لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وناقش الوزيران مقترحا أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الوضع في غزة وتبادل الأسرى.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى "ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالات هاتفية منفصلة، مساء الجمعة، مع وزراء خارجية السعودية وتركيا والأردن لمناقشة اقتراح لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن بلينكن الذي أجرى الاتصالات الهاتفية على متن الطائرة أثناء عودته إلى واشنطن من براغ، أكد لنظرائه أن الاقتراح يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين.

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