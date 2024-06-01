الداخلية السعودية تشدد على إبراز تصريح الحج لرجال الأمن

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شددت وزارة الداخلية على أهمية إبراز تصريح الحج لرجال الأمن عند طلبهم، إذ يعد شرطا نظاميا لمنع وضبط مخالفي أنظمة وتعليمات الحج.

وبمجرد اقتراب موسم الحج فإن الجهات الأمنية كافة تكثف رصدها لمتابعة إعلانات الحج الوهمية التي تضلل الراغبين في الحج وتجعلهم عرضة للنصب والاحتيال، فيما تحذّر وزارة الداخلية السعودية من الانسياق خلف تلك الإعلانات المضللة، بينما تشدد قبضتها ضد مستغلي الحج والمتاجرين بالحملات.

وتبذل الجهات الحكومية كافة جهودها من أجل ضمان سلامة الحجاج، وأمنهم، في حين أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة تعليمات الحج من دون تصريح، إذ تصل قيمة العقوبة المقررة نحو 10.000 ريال بحق من يضبط دون توافر أي تصاريح للحج سواء كان مواطناً أو مقيماً.

ويدعو الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، أو حتى تأمين وسائل النقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، مشدداً على تطبيقه للعقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة تعليمات الحج من دون تصريح، إذ تصل قيمة العقوبة المقررة نحو 10,000 ريال بحق من يضبط من دون توافر أي تصاريح للحج سواء كان مواطنا أو مقيما، ويبدأ موعد تطبيق العقوبات التي أقرتها الداخلية أخيراً اعتباراً من الـ 25 من ذي القعدة 25\11\1445 حتى 14 \ 12 \ 1445.