القبض على 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة وأمن الحدود في أسبوع

دقيقتان للقراءة

ضبطت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 23/ 05/ 2024م إلى 29/ 05/ 2024م، 16161مخالفًا ضبطته الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة.

بينهم (10575) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3726) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1860) مخالفًا لنظام العمل، فيما بلغ إجمالي من ضُبطوا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (967) شخصًا (39%) منهم يمنيو الجنسية، و(57%) إثيوبيو الجنسية، و(04%) جنسيات أخرى، كما ضُبط (22) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

مادة اعلانية

وضبطت الحملات الميدانية المشتركة 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (37668) وافدًا مخالفًا، منهم (36399) رجلاً، و(1269) امرأة.

وأحالت الجهات المختصة (29823) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2064) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (13252) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، موضحةً أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.