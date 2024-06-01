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برنامج تنمية وإعمار اليمن يضع حجر الأساس لتطوير منفذ الوديعة

المشروع يرفع كفاءة المنفذ وطاقته الاستيعابية

العربية.نت - الوديعة
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وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حجر الأساس لمشروع تطوير وإعادة تأهيل منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، الذي يأتي رفعاً لكفاءة المنفذ، وطاقته الاستيعابية من العابرين والمسافرين والحركة التجارية، وتحسيناً للبنية التحتية لقطاع النقل في اليمن.

ويأتي المشروع انطلاقًا من العلاقة الأخوية المتينة بين السعودية والجمهورية اليمنية، وتعزيزاً للحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

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وتشمل أعمال مشروع تطوير وإعادة تأهيل منفذ الوديعة إنشاء مبانٍ جديدة وإعادة تأهيل المباني القائمة، واستكمال أعمال الطرق والساحات والموقع العام وتنفيذ طبقات الطرق والأرصفة والساحات والأسوار والبوابات الأمنية، وتوفير اللوحات الإرشادية والمرورية، وأنظمة المراقبة الأمنية وتعزيز مصادر المياه والطاقة في المنفذ.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من 229 مشروعًا ومبادرة تنموية، وذلك خدمة للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.

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