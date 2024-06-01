شقيق المفقود هتان شطا: الاتصال بـ"هتان" لم ينقطع قبل فقدانه

دقيقتان للقراءة

بينما تكثف السفارة السعودية، والسلطات الأمنية المصرية بحثها عن المواطن المفقود، هتان شطا، ذي الـ 40 عاماً، بادر هاني شطا بابتكار صور تشبيهية لشقيقه المفقود في القاهرة في إطار محاولته المساعدة للوصول إلى شقيقه، إذ استخدم برامج خاصة في تصميم وتحرير الصور من أجل تصميم نموذج مقرب يظهر ملامح هتان، وبالتالي يسهل للآخرين الوصول له في الأماكن المجاورة معرفة شكله وملامحه من أجل التسهيل في احتمالية العثور عليه، بعد فقدانه.

وفي سياق متصل، كشف هاني شطا عن أن التواصل مع شقيقه هتان لم ينقطع في الفترة الماضية – قبل فقدانه - مبيناً أن جملة محادثات الواتس آب تدور في إطار الاطمئنان عن الأسرة، واشتياق العودة للوطن لحضور تخرج ابنته في المرحلة الثانوية، دونما يتحدث عن أي أمور قد تزعجه.

ويقول هاني شطا لـ"العربية.نت": إنني اعتمدت على الصور الأخيرة التي نشرها شقيقي هتان من أجل تكوين صورة تقريبية عبر البرامج الخاصة بتحرير الصور لتكوين مشهد جديد قريب من شكله بناءً على معلومات شهود العيان حول الأوصاف التي شاهدوها، فضلاً عن المعلومات التي بثتها السلطات المصرية حول ارتدائه "تي شيرت" أبيض وبنطال رمادي غامق، وحذاء أصفر.

وحول الصور المنشورة أخيراً لـ شقيقه هتان، أشار إلى أنها نُشرت بعد تفريغ كاميرات الشارع التي لم تكن واضحة تماماً، لافتاً إلى أن الصور التي أظهرتها السلطات المصرية تشير إلى أن شقيقي كان يتمتع بحالة جيدة.

وفي الوقت ذاته، أشاد هاني شطا بالسبق الصحافي الذي حققته العربية.نت في التفاعل مع قصة شقيقه ونشرها على نطاق واسع عبر منصات العربية كافة، مشيراً إلى أنه بمجرد نشر المادة بات التفاعل كبيرا من قبل وسائل الإعلام الأخرى، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفي إطار الالتزام الأمني الذي أعلنته السلطات المصرية للبحث عن المواطن السعودي هتان غازي شطا الذي فٌقد في القاهرة، كانت أشارت مصادر "العربية.نت" إلى أن الفريق الأمني حتى الآن لم يعثر على أي دلائل تفيد بتعرض هتان إلى حادث جنائي، كما بدأت الأجهزة الأمنية بتتبع خط سير المفقود عبر كاميرات المراقبة منذ ظهوره آخر مرة في منطقة الرحاب.