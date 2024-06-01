وصول أولى الرحلات المباشرة من الدمام لـ"النجف" في العراق

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بعدما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن زيادة الرحلات الجوية المباشرة من السعودية إلى العراق، وصلت أولى الرحلات المباشرة من مطار الملك فهد الدولي في الدمام، إلى مطار النجف في العراق، وذلك في إطار تنويع الوجهات داخل العراق دعماً لعمليات التنقل بين البلدين.

متابعة حكومية وحفاوة شعبية بوصول أولى الرحلات المباشرة من #الدمام إلى #النجف العراقية pic.twitter.com/P8auFlKgre — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 1, 2024

وقال السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري لـ"العربية": إن زيادة الرحلات بين البلدين يأتي في إطار العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدان، وتسهيلاً على المواطنيين السعوديين الذهاب المباشر إلى جمهورية العراق، كما أن العلاقات التي تربط البلدين تعد في أفضل حالاتها.

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وأشار إلى أن المرحلة المقبلة في مستقبل العلاقات تشهد المزيد من التطور البيني على صعيد المجالات الاقتصادية كافة، وفي الوقت ذاته أوضح أن الرحلات الجوية المغادرة من الدمام إلى النجف، يلحقها في الوقت ذاته رحلات أخرى من النجف إلى جدة، و المدينة المنورة، من أجل التسهيل على العراقيين الوصول إلى السعودية في أسرع وقت.

وكشف عبد العزيز الشمري، السفير السعودي في العراق، أن وزارة الاستثمار السعودية تستعد لمناقشة أوجه الشراكة الاقتصادية، وبحث الفرص التجارية في بغداد، والنجف، من أجل تحفيز المستثمر السعودي للاستثمار هناك.

من جهته، قال إحسان الشبلي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إننا تباحثنا مع السفير السعودي، عبد العزيز الشمري، من أجل فتح منفذ خاص من محافظة النجف إلى السعودية للتبادل التجاري، وتبادل الخبرات، وتكثيف فرص النمو الاستثماري بين البلدين.

وكانت قد وصلت أول طائرة سعودية إلى بغداد في عام 2017 للمرة الأولى بعد توقف أستمر 27 عاماً، من جهتها تعتزم شركة طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي إطلاق رحلات مباشرة بين الدمام والنجف في العراق ابتداءً من شهر يونيو 2024، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، موضحة بأن الحجز على الرحلات سيكون متاحاً على موقع الشركة في القريب العاجل. ويأتي ذلك بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني السعودي السماح للناقلات الوطنية بتشغيل رحلات من وإلى النجف.