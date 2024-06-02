الملك سلمان وولي العهد يهنئان الشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيينه ولياً للعهد

1 دقيقة للقراءة

هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في دولة الكويت.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائباً للأمير#فيديو_كونا#كونا #الكويت pic.twitter.com/AHTgd27Xos — كونا KUNA (@kuna_ar) June 2, 2024

و أدى الشيخ صباح الخالد اليمين الدستورية أمام أمير الكويت بعد تعيينه ولياً للعهد، فيما قد تدرج في السلك الدبلوماسي، كما مثّل بلاده سفيراً في السعودية ومندوباً للكويت في منظمة المؤتمر الإسلامي حتى عام 1998، فيما صدر أمراً أميرياً بتعيينه رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير في 1998، وأصبح بعد نحو 8 سنوات وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل في 2006، ثم وزيرا للإعلام في 2008.

مادة اعلانية

ووُلد الشيخ صباح في الكويت في العام 1953، وقد حصل في عام 1977 على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت، وبدأ الشيخ صباح حياته المهنية عندما التحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي، وظل فيها حتى العام 1995، تنقل خلالها بين العديد من الإدارات في الوزارة.