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إدانة مواطن زوّر شيكات جمعية خيرية قيمتها 34 مليون ريال

العربية.نت - الرياض
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باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة في السعودية، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.

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تزوير شيكات لجمعية خيرية

وكشفت إجراءات التحقيق عن حصول المتهم بطريقة غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية "جمعية خيرية"، وتزوير ثلاثة شيكات بتضمينها مبالغ تقدر بـأكثر من 34 مليون ريال.

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بالإضافة إلى استعماله الأموال بتقديمها إلى مؤسسات مالية لصرفها، مدعياً أنها أعمال عقد لصيانة مشاريع تابعة للجمعية، واصطناع محرر عرفي وتضمينه توقيعاً لرئيسها التنفيذي وختماً لا أصل لهما.

وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، وطلب تشديد العقوبة بحقه لاستغلاله الجمعيات الخيرية والكذب عليها، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

النيابة العامة تحذر

وأكدت النيابة العامة على الحماية العدلية للمحررات والأختام، وأن أي انتهاك لها بالتزوير موجب للمساءلة الجزائية، وسيحال الجناة فيها للمحاكم المختصة؛ للمطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

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