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إنقاذ حياة حاجة صينية سبعينية من فشل مزمن في عضلة القلب

أجرى الفريق الطبي الإسعافات اللازمة والبروتوكول العلاجي لتحسين حالت

العربية.نت - مكة المكرمة
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أنقذ الفريق الطبي المختص في مركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، حياة حاجة صينية في العقد السابع من العمر كانت تعاني من صعوبة شديدة في التنفس وانخفاض حاد في نسبة الأكسجين بالدم نتيجة لفشل مزمن في عضلة القلب.

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وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريضة وصلت إلى المدينة الطبية في حالة حرجة، وجرى تشخيصها بتمدد في البطين الأيسر، وارتجاع شديد في الصمام الميترالي، إضافة إلى ارتشاح السوائل بالرئتين، إذ أجرى الفريق الطبي فورًا الإسعافات اللازمة والبروتوكول العلاجي لتحسين حالتها ورفع نسبة الأكسجين في دمها.


وأضاف أنه قرر فريق القسطرة القلبية بإجراء عملية إصلاح الصمام الميترالي عن طريق القسطرة، حيث تمت العملية بنجاح، فيما نقلت المريضة إلى قسم العناية المركزة للقلب لمتابعة حالتها حتى استقرت تمامًا وتماثلت للشفاء ليصبح بإمكانها العودة لحملتها ومتابعة آداء نسكها وحجها.


يذكر أن المدينة الطبية تجري العديد من عمليات إصلاح الصمام الميترالي عن طريق القسطرة، التي تعد من العمليات النوعية الحديثة التي تتطلب درجة عالية من التدريب والكفاءة والمهارة، إضافة إلى توافر الامكانيات الطبية المتقدمة، التي تتيح للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الصمام الميترالي فرصة لتصحيح الوضع دون الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح، مما يقلل من المخاطر ويسرع من فترة التعافي.

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