وصول الطائرة السعودية الإغاثية الـ51 للشعب الفلسطيني

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تواصل السعودية جهود تكثيف مساعداتها الإغاثية للشعب الفلسطيني، إذ وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 51، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، فيما تحمل على متنها السلال الغذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

نازحون من غزة تاركون خلفهم بيوتهم وكل ما يملكونه..



مُساهمتك بالتبرع للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تصل إلى مُستحقيها pic.twitter.com/2TtbQXR20V — منصة ساهم (@KSRelief_Sahem) May 8, 2024

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم، فيما تعد فلسطين من الدول الأعلى تلقياً للمساعدات عبر منصة المساعدات السعودية، إذ بلغت قيمة المساعدات لفلسطين نحو 5 مليارات ريال سعودي.

وتعد هذه الطائرة الإغاثية امتداداً للمساعدات التي وصلت إلى غزة، فيما كان المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، قد وقع اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي لتقديم الدعم الغذائي للمتضررين في قطاع غزة، بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين دولار، إذ توزع على إثر الاتفاقية المواد غذائية الجاهزة لتحقيق جزء من احتياجات المستفيدين في قطاع غزة، فيما يستفيد منها نحو 377.855 فرداً من النازحين الفلسطينيين.

وكانت المملكة وجهت منذ بدء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فيما وصل إجمالي التبرعات في المنصة حتى اللحظة نحو 688،800،273 مليون ريال، بواقع 1،873،731 مليون متبرع، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجّه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإطلاق الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.