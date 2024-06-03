أمير دولة الكويت يستقبل وزير الخارجية السعودي
جرى أثناء الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين
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استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، في قصر بيان في العاصمة الكويت، بحضور وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.
ونقل وزير الخارجية السعودي في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للقيادة الكويتية، وتمنياتهما للكويت الشقيقة المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
وجرى أثناء الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين. حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسعادة مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
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