فعاليات موسم جدة 2024 تستقبل زوارها في 28 يونيو
يعد موسم جدة 2024 حدثاً ثقافياً رياضياً سياحياً ترفيهياً
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تستقبل جدة موسمها الجديد "موسم جدة 2024" بشعار "من جديد"، بالكثير من الفعاليات والأنشطة الاستثنائية، التي تعبّر عن مواصلة النجاح والتميز وبداية فصل جديد من الفرحة والبهجة لزوار عروس البحر الأحمر، عبر العديد من الفعاليات التي تنتظر سكان مدينة جدة وزوارها بدءاً من 28 يونيو الجاري.
تجربة فريدة #من_جديد في قلب #موسم_جدة 🌊❤️— موسم جدة | Jeddah Season (@JEDCalendar) June 3, 2024
Rediscover a unique experience at the heart of #JeddahSeason 🌊❤️#OnceAgain pic.twitter.com/HSzZ69ECEV
ويعد موسم جدة 2024 حدثاً ثقافياً رياضياً سياحياً ترفيهياً يضفي رونقاً خاصاً، ويثري بأنشطته المتنوعة مختلف الأذواق والفئات العمرية، مما يُعزز مكانة جدة كوجهة سياحية إقليمية وعالمية، حيث يعود بحُلةٍ جديدة وحضور أقوى من أيِّ وقتٍ مضى، إذ يتزامن الموسم مع نهضةٍ وتحسين تشهدها محافظة جدة في البُنية التحتية، وتطوير للمرافق السياحية، وبناء العديد من الفنادق والمنتجعات الجديدة، لضمان تجربة سياحية مميزة، والتعريف بجدة كوجهة سياحية متجددة، تبرز ما تتمتع به من إمكانات ثقافية وسياحية وترفيهية وبما يتوافق مع مستهدفات جودة الحياة، أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030.
وتتضمن مناطق موسم جدة عدداً كبيراً من الفعاليات والتجارب والمغامرات والألعاب التفاعلية التي تقدمها جدة للزوار، بالإضافة إلى المسرحيات والعروض الفنية والثقافية الحيّة، وكذلك الأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية المبتكرة، والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، إلى جانب التسوّق من أشهر العلامات التجارية العالمية.
ويمثِّل الموسم حدثاً شديد الأهمية، لما له من دورٍ كبيرٍ في جذب الزوار من داخل مدينة جدة بشكلٍ خاص، ومن داخل المملكة وخارجها بشكل عام، وكذلك تعزيز السياحة المحلية، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وتقديم تجربة ترفيهية مميزة تناسب فئات المجتمع، ويعمل موسم جدة 2024 على استثمار كل مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية؛ بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار وتوفير المزيد من فرص المتعة والبهجة، كما يقدم مناطق ترفيهية لكل العائلة تضم فعاليات متنوعة بعضها للمرة الأولى في جدة، وألعاباً حماسية مناسبة لجميع الأعمار، بالإضافة لمحال ومطاعم متنوعة ترضي جميع الأذواق.
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