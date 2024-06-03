لا شبهة جنائية.. العثور على جثة هتان شطا السعودي المفقود في مصر

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في جديد قضية الشاب السعودي المفقود في القاهرة، عثرت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الاثنين، على جثة هتان شطا.

وقالت مصادر "العربية.نت" إن السلطات عثرت على الجثمان في أحد الشوارع وتم فحصه، حيث تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

وكانت "العربية.نت" قد حصلت على صور لهتان شطا قبل اختفائه بساعات.

آخر صور

وكشفت الصور التي التقطتها كاميرا مراقبة عن وجود الشاب السعودي البالغ من العمر 40 عاما بجوار حافلة نقل ركاب بمنطقة التجمع الخامس قبل أن يختفي ويفقد الاتصال مع أسرته.

كما كشفت معلومات "العربية.نت" أن الشاب المفقود اختفى يوم 22 أبريل من القاهرة الجديدة، وقبل اختفائه كان يبحث عن شقة جديدة في منطقة 6 أكتوبر للانتقال إليها.

وكثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات تغيب الشاب.

خرج من شقته بالرحاب

وتبين أن المواطن السعودي خرج من شقته بمنطقة الرحاب شرق القاهرة تاركا كافة متعلقاته وانقطع الاتصال به، فيما أصدرت الأجهزة الأمنية المصرية تعميما ببيانات المواطن وصورته وإرساله لكافة المحافظات ومديريات الأمن بها للبحث عنه.

وبحثت السلطات عن هتان في المدن القريبة من منطقة التجمع، كما بحثت في نطاق منطقة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وطالبت المواطنين المصريين بالاتصال برقم الشرطة في حالة العثور عليه.

وكانت السفارة السعودية في القاهرة قد أعلنت في بيان رسمي أنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن السعودي بالقاهرة، فقد باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، والتي من جانبها شرعت فورا في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها.

وأضافت أن تفريغ كاميرات المراقبة سجلت خروج المواطن السعودي من منزله، مضيفة أنها تتواصل مع أسرة المواطن والأجهزة الأمنية وتتابع عمليات البحث عنه.

يذكر أن هتان شطا متزوج ولديه ابنة، وذهب مؤخرا إلى مصر بهدف الدراسة وتطوير خبراته في مجال عمله الخاص بالاستشارات التدريبية.