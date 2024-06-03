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هتان شطا

مبادرات مصرية تطوعية لـ"البحث" عن المفقود السعودي هتان شطا

العربية.نت - نادية الفواز
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انضمت مبادرة "أطفال مفقودة" إلى فريق البحث الأمني الذي أعلنت عنه السلطات المصرية من أجل البحث عن الشاب السعودي المفقود في القاهرة هتان شطا، وذلك بعد حالة التفاعل اللافت في الأيام الماضية حول قصة المفقود البالغ من العمر 40 عاماً.

ويقول رامي الجبالي، المشرف على المبادرة لـ"العربية.نت": في الوقت الذي بات هتان شطا مفقوداً وتكثف السلطات المصرية البحث عنه، أخبرني شقيقه هاني بضرورة معرفة مكان اختفائه، فيما منحني صور شقيقه غير الرسمية، وطلب من المبادرة المشاركة في عمليات البحث والتحري حول مكانه، ويضيف لقد نشرنا صور هتان سواءً تلك الرسمية منها التي يظهر بها مرتدياً الزي الرسمي السعودي، "الثوب والشماغ"، ومن ثم تحديث صور أخرى أثناء تواجده في "السوبر ماركت"، خاصة أننا نمتلك التقنيات الكافية للبحث عن المفقودين حول العالم.

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وظهرت آخر صور التقطت للسعودي المفقود بمصر، هتان شطا، قبل اختفائه بساعات، وكشفت الصور التي التقطتها كاميرا مراقبة عن وجود الشاب السعودي، البالغ من العمر 40 عاما، بجوار حافلة نقل ركاب بمنطقة التجمع الخامس قبل أن يختفي ويفقد الاتصال مع أسرته.

واختفى الشاب المفقود يوم 22 أبريل من القاهرة الجديدة، وقبل اختفائه كان يبحث عن شقة جديدة في منطقة 6 أكتوبر للانتقال إليها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات تغيب الشاب والوصول له خاصة بعدما رجحت التحريات عدم تعرضه لأي حادث جنائي.

وتبين أن المواطن السعودي خرج من شقته بمنطقة الرحاب شرق القاهرة تاركا كافة متعلقاته وانقطع الاتصال به، فيما أصدرت الأجهزة الأمنية المصرية تعميما ببيانات المواطن وصورته، وتم إرساله لكافة المحافظات ومديريات الأمن بها للبحث عنه، وبدأت السلطات البحث في المدن القريبة من منطقة التجمع، كما كثفت البحث في نطاق منطقة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وطالبت المواطنين المصريين بالاتصال برقم الشرطة في حالة العثور عليه.

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