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ولي العهد السعودي يهنئ الشيخ صباح الخالد بعد تعيينه ولياً للعهد في الكويت

متطلعاً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل العلاقات التاريخية الراسخة

العربية.نت - الرياض
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أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بالشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت بمناسبة تعيينه ولياً للعهد.

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وأعرب ولي العهد عن تمنياته بالتوفيق والسداد لولي عهد دولة الكويت، متطلعاً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل العلاقات التاريخية الراسخة.
فيما عبر ولي عهد دولة الكويت عن خالص شكره وتقديره للأمير محمدبن سلمان على مشاعره الأخوية الصادقة، حسب ما ورد في بيان وكالة الأنباء السعودية"واس" مؤكداً الحرص على مواصلة مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

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