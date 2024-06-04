هيئة العلا لـ"العربية.نت": ندرس إنشاء عدة متاحف في العلا والإعلان قريباً عنها

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من وسط مدينة الرياض، في حدث يُعد الأول من نوعه في المنطقة العربية، اختتم يوم أمس المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف، الذي ناقش السبل التي يمكن من خلالها تعزيز دور المتاحف في التعليم، والابتكارات الجديدة التي تساهم في تطوير تعليم المتاحف، وإيجاد الطرق والأساليب التي تشجع المبدعين والمهتمين والباحثين في المجال ذاته.

وكشف المدير التنفيذي للفنون والصناعات الإبداعية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا نورة الدبل، عن أن الهيئة تدرس حالياً إنشاء عدة متاحف لها في محافظة العلا ستعلن قريباً، إضافة إلى إنشاء مجموعة مراكز سياحية، ووجهات تاريخية كجزء من المخطط الرئيس الذي طوّرته الهيئة الذي يضم في الأصل 15 أصلاً ثقافيا.

متاحف مميزة

وقالت نورة الدبل في حديثها الخاص لـ"العربية.نت" يوجد عدد من المتاحف المميزة في السعودية يقوم على تشغيلها القطاع الخاص، فيما تؤدي دوراً مهماً في التعريف بالمملكة وإرثها الثقافي والاجتماعي، إلا أن هذا ليس هو الطموح، بل العمل قائم في ظل حرص وزارة الثقافة لتوحيد الجهود بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل وتطوير عدد من المتاحف وما يرتبط بها من اختصاصات ومجالات داخل السعودية.





وأكدت أن السعودية بحاجة إلى عدد كبير من المتاحف في كافة مناطقها المختلفة، فهي تمتاز بتنوع ثقافي وتاريخي عظيم، موضحة أن نجاح تطوير المتاحف السعودية القائمة وإنشاء متاحف جديدة يجب أن يكون مبنياً على طبيعة البيئة الاجتماعية المدينة التي سيقام فيها، فالمتحف يلعب دورا أساسيا في المجتمع المقام فيه، وجزء من تطوير المتحف تعاون المجتمع معه، فهو يعكس صورة كبيرة للمدينة وطبيعة مجتمعها، ولهذا فإن الاهتمام في قطاع المتاحف ليس أمراً مستغرباً، بل هو حاجة ماسة للمملكة للتعريف عن عمقها الديني والثقافي.

المتاحف في السعودية

وأبانت الدبل في حديثها، أن من منطلق حرص الهيئة على تطوير قطاع المتاحف والنهوض به ورفع مستوى الوعي بأهميته، فإن لدى الهيئة الملكية للعلا فريقاً متكاملاً يقوم بتطوير برامج ثقافية للطلاب والطالبات الدارسين في المدارس، وذلك لرفع مستوى وعيهم في قطاع المتاحف وأهميته منذ الصغر، وتنسيق زيارات لهم بالتعاون مع وزارة التعليم بهدف إطلاعهم على المتاحف القائمة حالياً وتعليمهم بكل التفاصيل المهمة للمتحف، وذلك من أجل تنمية الطلاب والطالبات في سن مبكرة على أهمية وجود المتاحف وضرورتها في التعريف عن الثقافة والإرث السعودي العريق.

التراث في خطر

ومن جهة أخرى، قال نائب رئيس هيئة المتاحف الأردنية رشا دبابنة لـ"العربية.نت" إن التراث العربي والإسلامي في خطر، وإنقاذه من الخطر لن يكون إلا من خلال المتاحف، ومن هنا تنطلق أهمية المتاحف وضرورة الاهتمام بها في مجتمعاتنا، فالمتاحف هي من تحفظ قطعنا الأثرية وتاريخنا العربي والإسلامي المتجذر بالمنطقة، فالشعوب الأخرى لا تملك إلا ربع ما نملكه نحن الشعوب العربية فيما يتعلق بالتاريخ والحضارات، إلا أنهم وضعوا لها الاهتمام الكبير ونقلوها إلى أجيالهم عبر الزمن ليتفاخروا بها.

وعبرت رشا أن إقامة مؤتمر يهتم بقطاع المتاحف لأول مرة في مدينة الرياض، هي إشارة خير وتفاؤل نحو تنمية هذا القطاع المهم والحيوي، مؤكدة أنه يجري العمل حالياً على تنسيق لقاء يجمع جميع هيئات المتاحف في الوطن العربي لتحديد سبل التعاون في إنشاء متاحف في أوطاننا تعكس عمقنا العربي، خصوصاً أن الشعوب العربية شعوب متشابهة في الثقافة والتاريخ، فالوطن العربي يحتاج إلى متاحف قريبة بمضمونها من الناس، كما يجب أن يكون التدريس الذي يتلقونه أبناؤنا عن المتاحف يكون من خلال المتاحف وليس من خلال الكتب التعليمية، وذلك حتى يمارس المتحف دوره الحقيقي في تعليم الأجيال القادمة عن عمقنا الثقافي العربي الأصيل.

الاهتمام بقطاع المتاحف

وفي السياق ذاته قالت فيكتوريا ليشتندورف مستشارة تعليم الفنون والمتاحف لـ"العربية.نت": قطاع المتاحف في السعودية يشهد اهتماما واضحا وكبيرا، ومن المفرح والمبهج مشاهدة خطوات السعودية العالمية في صناعة وإنشاء المتاحف التي تعبر عن إرثها وتاريخها، فالمتاحف تساهم في تعزيز السياحة من خلال خلق تجارب للزوار، فلذلك من المهم تقديم تجربة فريدة للزائر من خلال تقديم قطع رمزية يحتفظ بها تعبر عن تاريخ وإرثي معرفي حتى يقوم هو بدوره في الترويج عنها.

وأضافت: "التعليم من خلال المتاحف يتطور يوماً بعد يوم، وحتى يتم تطوير المتاحف داخل المملكة وجعلها جاذبة للسكان والسياح يجب إشراك المجتمع في عملية إنشائها، فالمتاحف من دون المجتمع هي قصة ميتة ولن تؤتي ثمارها، ومتفائلة بأن السعودية ستكون رائدة في هذا القطاع المهم محلياً ودولياً".