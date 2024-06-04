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Saudi Arabia’s Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan attends a press conference in Cairo, Egypt, Jan. 28, 2024. (Reuters)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
الشرق الأوسط

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأميركي مقترح بايدن بشأن غزة

الأمير فيصل بن فرحان بحث أيضاً مع أنتوني بلينكن التطورات في السودان

العربية.نت
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، المستجدات في قطاع غزة.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الوزيران المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الأوضاع في قاطع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها.

كما بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأميركي التطورات في السودان.

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