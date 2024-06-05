السفارة السعودية بالقاهرة: عينة الـ DNA أكدت مطابقة الجثة للمواطن هتان شطا

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نشرت السفارة السعودية في القاهرة بياناً بشأن واقعة اختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة، إذ تفيد السفارة بأنها تلقت بلاغاً من السلطات المصرية تفيد فيه بالعثور على جثة يعتقد بأنها تعود للمواطن المفقود هتان شطا.

وعلى إثر ذلك، جرى أخذ عينة DNA للتأكد من حالة الاشتباه، وقد جاءت النتيجة مطابقة للمواطن هتان شطا مع عدم وجود أي شبهة جنائية لوفاته.

وكان قد قال هاني شطا، شقيق هتان شطا، المواطن السعودي المفقود في القاهرة، إنه جرى العثور على جثة شقيقه متوفى. وأكد بيان لوزارة الداخلية المصرية أن جهود البحث عن المفقود أسفرت عن العثور على جثته، كما أشارت التحريات والفحوص الطبية إلى عدم توافر شبهة جنائية نتيجة وفاته.

وذكر البيان أن وفاة هتان جاءت نتيجة تداعيات ظروفه الصحية، وفي الوقت نفسه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإبلاغ شقيق المتوفى والسفارة السعودية أيضاً بالتفاصيل كافة، طبقاً لبيان السلطات الأمنية المصرية.