مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
المواطن السعودي هتان شطا
السعودية

السفارة السعودية بالقاهرة: عينة الـ DNA أكدت مطابقة الجثة للمواطن هتان شطا

بيان السفارة السعودية يؤكد عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاة هتان شطا

العربية.نت- القاهرة
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

نشرت السفارة السعودية في القاهرة بياناً بشأن واقعة اختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة، إذ تفيد السفارة بأنها تلقت بلاغاً من السلطات المصرية تفيد فيه بالعثور على جثة يعتقد بأنها تعود للمواطن المفقود هتان شطا.

وعلى إثر ذلك، جرى أخذ عينة DNA للتأكد من حالة الاشتباه، وقد جاءت النتيجة مطابقة للمواطن هتان شطا مع عدم وجود أي شبهة جنائية لوفاته.

وكان قد قال هاني شطا، شقيق هتان شطا، المواطن السعودي المفقود في القاهرة، إنه جرى العثور على جثة شقيقه متوفى. وأكد بيان لوزارة الداخلية المصرية أن جهود البحث عن المفقود أسفرت عن العثور على جثته، كما أشارت التحريات والفحوص الطبية إلى عدم توافر شبهة جنائية نتيجة وفاته.

وذكر البيان أن وفاة هتان جاءت نتيجة تداعيات ظروفه الصحية، وفي الوقت نفسه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإبلاغ شقيق المتوفى والسفارة السعودية أيضاً بالتفاصيل كافة، طبقاً لبيان السلطات الأمنية المصرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
نتنياهو يبلغ نواباً بالكنيست انفتاحه على وقف حرب غزة لـ 6 أسابيع نتنياهو يبلغ نواباً بالكنيست انفتاحه على وقف حرب غزة لـ 6 أسابيع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط