ترحيب سعودي باعتراف جمهورية سلوفينيا بدولة فلسطين

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بمصادقة برلمان جمهورية سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.
وإذ تثمن الممكة حسب بيان الخارجية السعودية الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، واس، قرار جمهورية سلوفينيا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، لتجدد دعوتها لبقية دول العالم التي لم تعترف بعد للمسارعة في اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية، وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن .
-
برئاسة الملك.. مجلس الوزراء يرحب بمضامين اجتماع مجلس التنسيق السعودي - الكويتي
المجلس وافق على تحمّل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية
السعودية
-
المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس
"ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب ...
السعودية
-
متخصص في الأمن الدوائي: السعودية قطعت شوطاً كبيراً في توطين الصناعات الدوائية
عززت جائحة كورونا ضرورة الإسراع بـالاهتمام في تفاصيل الصناعات الدوائية
السعودية