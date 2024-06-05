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سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين - فرانس برس
صور تداولتها الوكالات للاعتراف السلوفيني بـ فلسطين

ترحيب سعودي باعتراف جمهورية سلوفينيا بدولة فلسطين

العربية. نت -الرياض
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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بمصادقة برلمان جمهورية سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.

وإذ تثمن الممكة حسب بيان الخارجية السعودية الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، واس، قرار جمهورية سلوفينيا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، لتجدد دعوتها لبقية دول العالم التي لم تعترف بعد للمسارعة في اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية، وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن .

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