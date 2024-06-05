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المواطن السعودي هتان شطا
المواطن السعودي هتان شطا
السعودية

شقيق المواطن السعودي المفقود هتان شطا يؤكد العثور على جثته

الداخلية المصرية: لا شبهة جنائية في وفاته

العربية.نت - القاهرة
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قال هاني شطا، شقيق هتان شطا، المواطن السعودي المفقود في القاهرة، إنه جرى العثور على جثة شقيقه متوفى. وأكد بيان لوزارة الداخلية المصرية أن جهود البحث عن المفقود أسفرت عن العثور على جثته، كما أشارت التحريات والفحوص الطبية إلى عدم توافر شبهة جنائية نتيجة وفاته.

وذكر البيان أن وفاة هتان جاءت نتيجة تداعيات ظروفه الصحية، وفي الوقت نفسه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإبلاغ شقيق المتوفى والسفارة السعودية أيضاً بالتفاصيل كافة، طبقاً لبيان السلطات الأمنية المصرية.

وكانت مصادر "العربية.نت" قد أشارت في وقت سابق إلى أن السلطات المصرية عثرت على الجثمان في أحد الشوارع، وجرى فحصه، وتبين بعدئذ أن الوفاة طبيعية دون أي شبهة جنائية.

وفي سياق التفاصيل ذاتها حول الواقعة الأخيرة، ذكرت المصادر ذاتها أن المواطن السعودي هتان شطا خرج من شقته بمنطقة الرحاب شرق القاهرة تاركا كافة متعلقاته وانقطع الاتصال به، فيما أصدرت الأجهزة الأمنية المصرية تعميما ببيانات المواطن وصورته وإرساله لكافة المحافظات ومديريات الأمن بها للبحث عنه.

لا شبهة جنائية.. العثور على جثة هتان شطا السعودي المفقود في مصر السعودية خاص لا شبهة جنائية.. العثور على جثة هتان شطا السعودي المفقود في مصر

وبحثت السلطات عن هتان في المدن القريبة من منطقة التجمع، كما بحثت في نطاق منطقة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وطالبت المواطنين المصريين بالاتصال برقم الشرطة في حالة العثور عليه.

وكانت السفارة السعودية في القاهرة قد أعلنت في بيان رسمي أنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن السعودي بالقاهرة، فقد باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، والتي من جانبها شرعت فورا في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها.

وأضافت أن تفريغ كاميرات المراقبة سجلت خروج المواطن السعودي من منزله، مضيفة أنها تتواصل مع أسرة المواطن والأجهزة الأمنية وتتابع عمليات البحث عنه.

يذكر أن هتان شطا متزوج ولديه ابنة، وذهب مؤخرا إلى مصر بهدف الدراسة وتطوير خبراته في مجال عمله الخاص بالاستشارات التدريبية.

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