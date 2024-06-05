فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني التطورات بغزة والسودان
وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من ديفيد كاميرون جرى فيه بحث الجهود المبذولة بشأن الأوضاع في غزة والسودان
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
1 دقيقة للقراءة
تلقّى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال بحث الأوضاع الراهنة في السودان، وقطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن
سفراء الاتحاد قاموا بزيارة الى عدن
اليمن
-
شركة فرنسية توقع عقداً بـ12.8 مليون دينار لتطوير أنظمة بمطار الكويت الدولي
لتنفيذ مشروع تطوير أنظمة الأرصاد الجوية
سياحة وسفر
-
سد النهضة.. إثيوبيا تعلن توليد 2700 غيغاوات من الطاقة في 10 أشهر
مسؤولة إثيوبية: كمية المياه المحتجزة في سد النهضة ساهمت في تشغيل التوربينين بكامل ...
مصر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية