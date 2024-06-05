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Saudi Arabia’s Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan attends a press conference in Cairo, Egypt, Jan. 28, 2024. (Reuters)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني التطورات بغزة والسودان

وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من ديفيد كاميرون جرى فيه بحث الجهود المبذولة بشأن الأوضاع في غزة والسودان

العربية.نت
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تلقّى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال بحث الأوضاع الراهنة في السودان، وقطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

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