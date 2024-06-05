فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني التطورات بغزة والسودان

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تلقّى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال بحث الأوضاع الراهنة في السودان، وقطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.