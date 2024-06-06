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السعودية تدين اقتحام عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية المسجد الأقصى

العربية.نت - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لاقتحام عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى، وسماح سلطات الاحتلال للمتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية في مدينة القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال، وتؤكد المملكة على أن هذه التعديات تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم، لا سيما في ظل استمرار الحرب وأعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تؤكد السعودية بأن هذه الاعتداءات الممنهجة تعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة، وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتقوض جهود السلام العادل والدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

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