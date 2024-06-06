الفنان محمد الحربي لـ"العربية.نت": تجربة العمل مع الفنان ناصر القصبي مثرية

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رغم صغر سنه إلا أنه بات ضمن النجوم الصاعدين في السعودية بفعل موهبته اللافتة، إذ استطاع الطفل محمد الحربي ذو الـ 14 عاماً، إبهار الكثير بقدرته على تقمص الأدوار وإتقانها ببراعة لافتة أثناء مشاركاته في الأعمال التلفزيونية في بداية مشواره الفني، فيما عُرضت أعماله في معارض فنية في الإمارات العربية المتحدة ودول أوروبية، ونال أيضاً العديد من الجوائز.

يقول الحربي في حديثه لـ"العربية.نت": إن مسيرتي الفنية بدأت مبكراً عبر مشاركتي في أعمال مسرحية حينها كنت في سن الرابعة، ثم انتقلت إلى عالم التلفزيون بعدئذ، والتمثيل، وقدمت أول أعمالي مع الفنانين عبد الله السدحان وناصر القصبي، اللذين أفتخر بعملي إلى جانبهما، وشاركت في الوقت نفسه في الجزء الأول من مسلسل "العاصوف" عام 2018، فضلاً عن مسلسل "شباب البومب" و"دكة العبيد" وغيرها من المسلسلات آخرها مسلسل "سندس 2".

ويضيف: "إن تجربتي التي جمعتني بالفنان ناصر القصبي كانت رائعة ومميزة، خاصة أنني أستطعت التمثيل في عمر مبكرة مع ممثل عملاق بحجم ناصر القصبي، واستفدت كثيراً من تجربتي معه، وكان يعاملني كأبنائه، وتعلمت منه الجدية والالتزام".



ويتابع الحربي عندما أقف إلى جانب أي ممثل كبير أستفيد كثيرا من خبراته وتجاربه، أبرزهم الفنان يوسف الجراح وناصر القصبي وعبد الله السدحان كما سبق أن ذكرت، ولكن استفدت كثيراً من الفنان حسن عسيري الذي ساعدني في المجال الفني خاصة أثناء مشاركتي في مسلسل "سندس 2" الذي كان من بطولة عسيري.

يشعر الفنان محمد الحربي بتطور لافت في مسيرته الفنية سواءً تلك التي بدأها في المسرح أو حتى الآن في عالم التلفزيون، متمنياً التوفيق في الوقت ذاته لزملاء جيله الذين برزوا في نفس المرحلة التي بزغ نجمه فيها على غرار: مشاري تركي، وزياد محمد، وخالد الكومي.

يبدي الفنان محمد الحربي إعجابه كثيراً بالثنائية التي جمعته بالفنانة إلهام علي أثناء مشاركته في مسلسل سندس، قائلاً: إن تلك التجربة تعلمت كثيراً منها، فضلاً عن أن الفنانة إلهام كانت مساندة لي في "اللوكيشين - موقع تصوير العمل -، في المقابل، أشار إلى أن "السينما السعودية" تشهد تطوراً كبيراً من ناحية الصناعة، كما أن هناك الكثير من الأعمال السعودية التي توافرت فيها كل عناصر النجاح.

يذكر أن الطفل محمد الحربي هو فنان سعودي ولد عام 2010. في سن الخامسة، بدأ يرسم لوحات فنية متميزة، واستطاع أن يعرض أعماله في معارض فنية محلية وإقليمية، كما حصل على جوائز وتكريمات نتيجة إبداعاته الفنية المبكرة، بما في ذلك جوائز محلية وإقليمية مرموقة، وكان يستمد إلهامه من الطبيعة والثقافة السعودية.