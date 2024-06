لبناء القدرات البشرية.. السعودية تدشن أكاديمية وطنية للبيئة

ختامُ اليوم، بداية لغدٍ مستدام🌱



في يومٍ مُلهم، وحضور عالمي، اختتمنا حفل استضافة المملكة لـ #اليوم_العالمي_للبيئة 2024، لتتضافر الجهود نحو مستقبلٍ مزدهر، لأن #أرضنا_مستقبلنا.



On an inspiring day with a global presence, we concluded the Kingdom's hosting ceremony for…