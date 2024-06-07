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وزير الدفاع السعودي يلتقي برئيس مجلس الوزراء اليمني

الرياض - العربية.نت
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التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

واستعرض وزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء اليمني العلاقات الأخوية، وبحثا المستجدات في اليمن، والجهود المبذولة لدعم العملية السياسية وإحلال السلام.

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وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان دعم المملكة للحكومة اليمنية، وجهودها لخدمة الشعب اليمني.

إلى ذلك، كان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد محمد العليمي.

وأكد وزير الدفاع موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق آمال شعبها الشقيق، ونقل الأمير خالد بن سلمان تحيات القيادة السعودية وتمنياتها لليمن وشعبه الأمن والاستقرار والازدهار، فضلاً عن التأكيد على حجم الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، حسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

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