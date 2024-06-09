استقبال 683 حاجًا من 66 دولة ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، استقبال المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، تنفيذاً للأمر الكريم باستضافة 2322 حاجًا وحاجة من أكثر من 88 دولة من مختلف قارات العالم.

وبلغ عدد ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذين وصلوا إلى مقر استضافتهم في مكة المكرمة في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ 223 حاجًا وحاجة من 15 دولة حول العالم، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي قدمتها الوزارة للضيوف كي يؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة.



فيما تستكمل الوزارة استقبال باقي وفود ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج وسط الخدمات المتكاملة التي وفرتها الوزارة عبر اللجان العاملة ليستقر الضيوف بمكة إلى حين نقلهم إلى المشاعر المقدسة لأداء نسك الحج وكذلك نقلهم إلى المدينة النبوية لزيارة المسجد النبوي والمعالم التاريخية فيها، من خلال خطط معدة مسبقًا بالتنسيق مع الجهات الأمنية كافة لينعم الضيوف بالراحة والاستقرار.

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