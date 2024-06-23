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حرب المخدرات

حرس الحدود السعودي يحبط تهريب 505 كجم من نبات القات المخدر

العربية.نت - جازان
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودي في منطقة جازان تهريب 505 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وفي الوقت ذاته تمكنت من إحباط تهريب 11كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، فيما جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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وتأخذ السعودية على عاتقها زمام المبادرة في إعلان الحرب على المخدرات، والقبض على مهربي ومروجي هذه الآفة الخطيرة، والحد من انتشارها وبث سمومهم بين المجتمعات في مناطق المملكة، وبذلت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية جهوداً لافتة في مكافحة المؤثرات العقلية بجميع أنواعها، فيما تدعم هذه الجهود حملة أمنية ميدانية لمحاربة المخدرات عبر رصد شبكات التهريب والمخططات الإجرامية لتهريب المخدرات، ووضع الخطط اللازمة للقبض عليهم، وإقامة الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة المخدرات.

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