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الداخلية السعودية لـ"العربية": شركات سياحية ببعض الدول منحت تأشيرات غير مخصصة للحج

الداخلية السعودية: جرى استغلال البعض لتأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها لغرض الحج

العربية.نت - الرياض
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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب لـ"العربية" أن عدد الحجاج الذين توفوا في موسم حج هذا العام بلغ نحو 1079 ممن لا يحملون تصريح الحج، ما يعادل نسبة 83% من إجمالي الوفيات في موسم الحج والبالغ عددهم (1301).

وأكد العقيد الشلهوب أهمية العمل المسبق في تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية التي تحذر من الحج بلا تصريح، وتشدّد العقوبات على المخالفين للأنظمة، مشيرًا إلى أنه جرى استغلال البعض لتأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها والتأشيرات غير المخصصة للحج.

وأوضح في سياق مداخلته الهاتفية عبر برنامج العالم الليلة أن هناك شركات سياحية في عددٍ من الدول غَررت بحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها، فيما منحتهم تأشيرات غير مخصصة للحج، وشجعتهم على مخالفة الأنظمة والتحايل عليها، والبقاء في العاصمة المقدسة قبل موسم الحج بشهرين.


وأشار إلى أن تصريح الحج ليس مجرد بطاقة عبور للمنافذ أو نقاط الفرز، وإنما وسيلة وأداة مهمة تسهل الوصول للحجاج والتعرف على أماكنهم؛ لتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة في الوقت المطلوب، مؤكدًا أن عدم وجود التصريح كان تحديًا أمام الوصول للمخالفين، وعائقًا لتقديم الخدمة لهم أو رعايتهم.

وبين المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه جرى الإعلان بشكل مستمر عبر حساب الأمن العام عن ضبط قوات أمن الحج داخل المملكة لمن يروجون لحملات الحج الوهمية، وإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق الأنظمة بحقهم، مثمنًا ما أعلنته بعض الدول الشقيقة باتخاذها إجراءات صارمة تجاه تلك الشركات، وما عملت عليه من إجراءات تصحيحية للقضاء على محاولة تكرار تلك المخالفات.

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، لـ"العربية" نجاح الخطط الأمنية في حج هذا العام، التي جرى العمل عليها منذ وقت مبكر، وفق توجيهات الحكومة السعودية بمتابعة وإشراف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.
ولفت الشلهوب،أن نجاح الخطط الأمنية دليل على تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والعسكرية والأجهزة الحكومية المعنية بالحج كافة في خدمة ضيوف الرحمن وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة.

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