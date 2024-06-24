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The Saudi Public Investment Fund (PIF) logo. (Supplied)

صندوق الاستثمارات العامة يحذّر من انتحال أسمه في العمليات المالية

الاستثمارات العامة: نؤكد على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية

العربية.نت- الرياض
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وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي تحذيراً من انتحال أسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكدًا على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر تطبيق #كلنا_أمن، وأوضح الصندوق في تغريدة منشورة عبر منصة "إكس" بأنه لا يقدم أي خدمات مباشرة للأفراد، مشدداً على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

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إلى ذلك، تصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي - الصندوق السيادي - المرتبة الأولى عالمياً لكونه صاحب العلامة التجارية الأعلى بقيمة 1.1 مليار دولار، مقارنة مع صناديق الثروة السيادية العالمية، وجاءت خلاصة النظرة العالمية إلى صندوق الاستثمارات العامة بحسب دراسة أجرتها مؤسسة "براند فاينانس" العالمية في قدرته على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية، وامتلاكه استراتيجية استثمارية مبتكرة، وأنه جدير بالثقة ويعمل كمحفز لتعزيز النمو والتطور، بالإضافة إلى أن لديه جاذبية وقوة عالية لدى فئة الشباب.

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وكان التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، كشف أن إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بلغ 2.81 تريليون ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.72 تريليون ريال، وكشف التقرير أن حجم الأصول تخطى بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال، فيما يُقدر مستهدف الرؤية بــ 10 تريليونات ريال.

وحسب التقرير ذاته لرؤية 2030، فإن صندوق الاستثمارات العامة أستطاع تأسيس 93 شركة في محفظته في العام الماضي، مقارنة بـ 71 شركة في العام 2022، فيما وفَّر 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مقارنة بـ 500 ألف في العام 2022.

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