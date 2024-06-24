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وزارة الموارد البشرية ومساند

مساند: 1 يوليو البدء في إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية

العربية.نت - نادية الفواز
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كشفت منصة خدمات العمالة المنزلية في السعودية "مساند" التابعة لوزارة الموارد البشرية في السعودية إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية من خلال المحافظ الرقمية بدءا من اليوم الأول في شهر يوليو لجميع المواطنين ممن لديهم خدمات العمالة المنزلية.

وأوضحت "مساند" أن تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية يتم تطبيقه حالياً على العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة إلى السعودية من تاريخ 2024/7/1، وذلك بهدف تقليل التعاملات النقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، وتسهيل عملية تسديد رواتب العمالة المنزلية، بسرعة وسهولة وموثوقية.
وأشارت منصة خدمات العمالة المنزلية، أنه يجب تحويل الرواتب عبر الخدمة لدى القنوات المعتمدة وذلك في حال كان العامل أو العاملة المنزلية من ضمن الفئة الملزمة بقنوات حماية الأجور، فيما يمكن دفع الأجر ومستحقات العمالة نقداً أو بشيك، وتوثيق ذلك كتابةً أو من خلال بطاقة رواتب العمالة المنزلية في حال كان العامل ليس من ضمن الفئة الملزمة، ما لم يرغب العامل في تحويله إلى حساب بنكي محدد.

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