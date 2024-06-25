الأمن العام السعودي يطيح بـ5 مقيمين لسرقتهم صفائح معدنية

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 5 مقيمين من الجنسيتين السورية، والبنجلاديشية، نتيجة سرقتهم صفائح معدنية ومعدات حديدية للمتاجرة بها، فيما جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

وفي الوقت نفسه، تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض أيضاً من القبض على (4) أشخاص، ثلاثة منهم مواطنين، والآخر مقيم سوداني، لتعاونهم مع تشكيل عصابي إجرامي خارج المملكة وتنفيذ عمليات احتيال مالي، عبر انتحال صفات غير صحيحة لموظفي بنوك من أجل الحصول على معلومات الحسابات الشخصية لبعض الضحايا واستغلالها، والاستيلاء على نحو 3 مليون و 700 ألف ريال سعودي بطرق غير نظامية وتحويلها إلى خارج المملكة، فيما كانوا أولئك الـمجرمين قد توزعوا في مناطق: "الرياض - المدينة المنورة - جازان".

🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تكشف عن القبض على (4) أشخاص في مناطق الرياض والمدينة المنورة وجازان لتعاونهم مع تشكيل عصابي إجرامي خارج المملكة وتنفيذ عمليات احتيال مالي.#لا_يستغلونك pic.twitter.com/QPV02t0Wvf — الأمن العام (@security_gov) June 24, 2024

وبذلك كله، تهيب وزارة الداخلية السعودية المواطنين والمقيمين بضرورة عدم الانسياق خلف عمليات الاحتيال المالي، وكانت الداخلية السعودية في الوقت نفسه قد استحدثت خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تتم على البطاقات المصرفية (مدى) عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".

وأوضح الأمن العام، أنه بإمكان المتضرّرين من المواطنين والمقيمين، الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى منصة أبشر، واختيار خدماتي، ثم الأمن العام، والضغط على بلاغات الاحتيال المالي، واختيار رفع بلاغٍ جديدٍ، ثم توضيح طريقة الاحتيال، وكتابة وصف البلاغ، وتفاصيل الحساب البنكي الذي تمّ التحويل منه، وأخيراً إكمال البيانات والمرفقات ومراجعة البلاغ.

تأتي إتاحة الخدمة امتداداً لمسيرة وزارة الداخلية في التحوُّل الرقمي، وجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يُسهم في تقديم حلولٍ رقميّة للمواطنين والمقيمين والزوّار، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكّنهم من إتمام الإجراءات بيسرٍ وسهولة.