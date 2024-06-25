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وزارة الخارجية السعودية لوغو شعار

السعودية تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة في جمهورية داغستان

العربية.نت - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية، التي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.

وأكدت الوزارة رفض السعودية لكافة أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف المدنيين، وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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