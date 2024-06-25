رحلات مباشرة بين كل من باريس - أورلي وليون إلى جدة ديسمبر المقبل

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أعلن برنامج الربط الجوي في السعودية عن دخول خطوط "ترانسافيا فرنسا" برحلات مباشرة بين كل من "باريس - أورلي وليون" إلى مدينة جدة، فيما من المقرر إطلاق هذه الرحلات ابتداءً من ديسمبر المقبل، بواقع رحلتين أسبوعيًا لكل مسار، عبر أسطول من طائرات بوينج 737.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان، بأن هذه المسارات الجديدة تعزز مفهوم السياحة الوافدة من كل من باريس-أورلي وليون إلى السعودية، الذي يعد جزءً من رؤية المملكة 2030, متطلعًا إلى تطوير شراكة طويلة الأمد مع "ترانسافيا".
يذكر أن برنامج الربط الجوي هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، عبر تعزيز الربط الجوي بين السعودية ودول العالم، بتطوير المسارات الجوية الحالية المحتملة، وربط المملكة بوجهات جديدة عالمية، فيما يعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.
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