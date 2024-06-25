شرطة الرياض تقبض على وافد لانتحاله صفة غير صحيحة

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على وافد، بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، لانتحاله صفة غير صحيحة، ومخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على وافد بتأشيرة زيارة لانتحاله صفة غير صحيحة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية pic.twitter.com/WiVNF4d1gK— الأمن العام (@security_gov) June 25, 2024
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