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القبض على سوري

شرطة الرياض تقبض على وافد لانتحاله صفة غير صحيحة

العربية.نت - الرياض
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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على وافد، بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، لانتحاله صفة غير صحيحة، ومخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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