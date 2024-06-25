وزير الدفاع السعودي ونظيره الصيني يبحثان العلاقات الثنائية

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استقبل وزير الدفاع في جمهورية الصين الشعبية الفريق الأول دونغ جون، في بكين، الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية.

التقيت معالي وزير الدفاع في جمهورية الصين الشعبية الفريق الأول دونغ جون.

استعرضنا العلاقات السعودية الصينية وسبل تعزيزها في إطار شراكتنا الإستراتيجية الدفاعية؛ بما يخدم مصالحنا ويحقق تطلعات قيادتي بلدينا، وبحثنا جهودنا التنسيقية المشتركة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. pic.twitter.com/P0ByZOkC49 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 25, 2024

وعقد وزير الدفاع السعودي ونظيره الصيني جلسة مباحثات رسمية، بحضور وفدي الوزارتين، جرى فيها استعراض العلاقات السعودية الصينية، وسُبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الدفاعية؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، كما بحث الجانبان الجهود التنسيقية المشتركة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية"واس".

وفي الوقت نفسه، التقى الأمير خالد بن سلمان، بنائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية الفريق الأول جانغ يوشيا، وجرى أثناء اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.