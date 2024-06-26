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السعودية تتيح التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للرياضات الإلكترونية

العربية.نت - الرياض
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أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة السياحة، عن إتاحة التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الذي يُقام لأول مرة في مدينة الرياض على مدى 8 أسابيع خلال الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس 2024، وذلك من أجل تسهيل إجراءات الزائرين للمملكة، لحضور هذه البطولة، وإنجاح كافة الفعاليات العالمية والنوعية التي تستضيفها السعودية.

آلية التقديم

وبإمكان الراغبين في معرفة معلومات أكثر عن البطولة وحضور فعالياتها، زيارة الموقع الإلكتروني لكأس العالم للرياضات الإلكترونية Esports World Cup، وإمكانية تقديم طلب التأشيرة من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات "تأشيرة السعودية" للحصول على تأشيرة دخول لمرة واحدة عبر الإنترنت سارية لمدة 90 يومًا.

وسيكون زوار كأس العالم للرياضات الإلكترونية، على موعد مع تجارب مميزة تمزج بين الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية يحتضنها بوليفارد رياض سيتي تتناسب مع جميع أفراد العائلة، حيث يشارك في الحدث أكثر من 1500 لاعب ممثلين عن 500 نادي من نخبة الأندية الدولية، وسيتنافسون في 22 بطولة بجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ القطاع بإجمالي قيمة تتجاوز 60 مليون دولار.

ركائز الاستراتيجية الوطنية للألعاب

الجدير بالذكر، أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية يعد مترجمًا لإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، رئيس مجلس الوزراء، ويسهم الحدث في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية إلى جانب تعزيز السياحة، وتنويع الاقتصاد وتنمية القطاعات الواعدة وفق رؤية المملكة 2030 ، كما يسلط الضوء على الدور الحيوي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في تواصل المجتمعات ونشر الثقافات المختلفة.

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