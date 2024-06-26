الهيئة العامة للطرق تحقق نسبة 87% في رضا المستفيدين

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تسعى الهيئة العامة للطرق في السعودية لتشريع وتنظيم قطاع الطرق ومتابعة الامتثال فيه للرفع من السلامة المرورية والجودة، من خلال تطوير وتوحيد المعايير والسياسات وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة.

حيث تهدف لرفع مؤشر السعودية في جودة الطرق للسادس عالمياً، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.

كما تعمل على تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAp، ومواكبة الطلب المستقبلي لقطاع الطرق وتوفير الخدمات اللازمة، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية لـ.20%.

إنجاز العديد من المشاريع

وتتبعا لأبرز مشاريع الهيئة خلال عام 2023 نجد أنها أنجزت العديد من المشاريع ومنها، افتتاح مشاريع طرق جديدة بطول 2400 كم مسار، وتركيب أكثر من 37 ألف لوحة تحذيرية. كذلك إزالة الكثبان الرملية بأكثر من 11 مليون متر مكعب.

والحصول على شهادة الآيزو العالمية في أعمال مسح وتقييم الطرق، كما حصلت على شهادة التميز في إدارة المشاريع نظير التحول في تشغيل وصيانة الطرق.

وتعاملت الهيئة مع أكثر من 2,600 عملية مراجعة، اعتماد وجولة تفتيشية أجراها مركز أبحاث الطرق خلال عام، واستجابت مع أكثر من 129.000 مكالمة لمركز الاتصال، وتحقيق نسبة رضا المستفيدين 87%.

ومن منجزاتها هذا العام افتتاح المكتب الإقليمي لـ IRAP في الرياض، وإطلاق حملة مسح شبكة الطرق ومعالجة أكثر من 14 ألف ملاحظة بشكل شامل، واعتماد استراتيجية قِطاع الطرق.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق تعتبر حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2 أغسطس 2022، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمًا بوزير النقل والخدمات اللوجستية، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض.