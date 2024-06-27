الأحساء بـ 47 مئوية تسجل أعلى درجة حرارة بالسعودية

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن تسجيل الأحساء -شرق السعودية- أعلى درجة حرارة 47 مئوية في المملكة اليوم، خلال تقريره الصادر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الخميس، فيما سجلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.

وأضاف: درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 46 مئوية في الدمام ووادي الدواسر وحفر الباطن، و45 درجة في مكة المكرمة والخرج وشرورة والتنهات والدهناء والصمان.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها أبها 19 درجة، والباحة 20 درجة، والقريات 23 درجة، وطريف 24.

وقال المركز: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والشرقية. كما يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض.