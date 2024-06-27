اليونسكو تعلن فوز "الأحساء" نائباً لرئيس شبكة المدن المبدعة بمجال الحرف والفنون

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أعلنت شبكة المدن المبدعة في اليونسكو عن فوز الأحساء ممثلةً في الدكتور إبراهيم الشبيث، نائباً لرئيس شبكة المدن المبدعة بمجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية والبالغ عددها 66 مدينة على مستوى العالم، ويأتي ذلك بعد نيل الأحساء عضوية الانضمام للشبكة العالمية في المجال الإبداعي بمبادرة من أمانة الاحساء عام 2015م، وبدعم من الجهات الوطنية "محافظة الأحساء، هيئة فنون الطهي، اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، هيئة التراث، المعهد الملكي للفنون التقليدية".

وجاء الفوز نظير ما تمتلكه الأحساء من المقومات الإبداعية، مما يجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم، إضافة إلى امتلاكها ثراء المورث الثقافي وتاريخها العميق في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية.

وعملت "الأحساء المبدعة" على تنمية المستهدفات العامة لأهمية دمج وإبراز الارتباط بين التعليم والأنشطة الثقافية والإبداعية لتعزيز استدامة الحرف اليدوية والفنون الشعبية، والتي استطاعت الأحساء خلال السنوات الماضية بنقل خبراتها وتجاربها في المحافظة على الحرف اليدوية والفنون الشعبية للمدن المبدعة على مستوى العالم عبر العديد من اللقاء والاجتماعات الدولية في "كوريا، وبولندا، وفرنسا، وأميركا، وأستراليا، والبرازيل".

ومثلت الأحساء في الشبكة العالمية في المجال الإبداعي كأول مدينة خليجية والثالثة عربياً، محققة تعاونا وثيقا للبرامج التطويرية بين مدن الإبداع بهدف التنمية المستدامة والعمل على المحافظة على التراث، إضافة إلى تبادل الخبرات والتكاملية بين المدن الأعضاء.

المحافظة على الحرف اليدوية

أمين الأحساء المهندس عصام الملا، قال لـ"العربية.نت": الأحساء تمتلك تجارب كبيرة في المحافظة على التراث كأول مدينة خليجية والثالثة عربياً، عبر العديد من المشاريع والمبادرات، كإشراك الحرفيين والفنانين في المهرجانات والفعاليات، والتي ركزت على جانب كبير منها في تخصيص مواقع متعددة للحرف اليدوية وإتاحة الفرصة لهم بالدعم والمساندة، وتنشيط أنواع الفنون الشعبية المختلفة، وذلك بهدف لفت انتباه المجتمع بكافة شرائحه من خلال التركيز على أهمية الثقافة والإبداع في تشكيل مدن المستقبل ودورها في التنمية الحضرية المستدامة.











نقل الحرف اليدوية للجيل الحالي من الفنون الشعبية الحرف اليدوية الحساوية البشت الحساوي أداء لافنون الشعبية من خوص النخيل

وأضاف: لدينا أهداف واسعة بالتعاون مع الجهات المعنية عبر جهود مشتركة في تناقل الحرف والمهن إلى جيل الشباب الجديد، عبر تنفيذ دورات تدريبية وإنشاء أكاديمية خاصة بالحرف اليدوية تقوم بالتدريب والتعليم وخاصة الحرف النادرة أو المهددة بالانقراض.

شبكة المدن المبدعة في #اليونسكو تعلن فوز #الأحساء نائباً لرئيس شبكة المدن المبدعة بمجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية والبالغ عددها 66 مدينة على مستوى العالم#أمانة_الأحساء pic.twitter.com/nadMrskOwa — أمانة الأحساء (@Alahsamun) June 27, 2024