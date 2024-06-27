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اللقاء بين نائب خارجية السعودية والسفير السوري

نائب وزير خارجية السعودية يبحث مع سفير سوريا لدى المملكة العلاقات الثنائية

العربية.نت - الرياض
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استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة، اليوم، سفير الجمهورية العربية السورية لدى السعودية الدكتور محمد أيمن سوسان، وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية، وسبل دفعها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، قال سفير دمشق لدى الرياض محمد أيمن سوسان في تصرحاته لوسائل الإعلام، إن هناك إرادة بتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن افتتاح سفارتي البلدين في دمشق والرياض، وعودة السوريين لأداء فريضة الحج، واستئناف حركة الطيران المدني، هي مؤشرات على تطور العلاقات، والرغبة في تعزيزها.

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