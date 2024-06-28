انطلاق موسم جدة 2024 بفعاليات استثنائية

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انطلقت فعاليات "موسم جدة 2024" تحت شعار "من جديد" في "جدة بروميناد" من آرت بالواجهة البحرية، بمصاحبة عروض الدرونز، والألعاب النارية، والعروض المرئية، فضلاً عن العروض المتجولة.

ويهدف "موسم جدة 2024" الذي انطلق يوم أمس، إلى إيجاد متنفسٍ لأهالي جدة وزوارها، من خلال الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل المُباشرة وغير المباشرة للكوادر الوطنية من شباب وفتيات المملكة العربية السعودية، عبر خلق العديد من الفرص الوظيفية، إضافةً إلى جذب الاستثمارات لمدينة جدة، وتعزيز مكانتها كوجهةٍ سياحيةٍ عالميةٍ.

ويشهد "موسم جدة 2024" الذي انطلق برعاية الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية المميزة ومنها: منطقة "سيتي ووك"؛ التي تضم مزيجاً من التجارب التفاعلية، والألعاب الحركية والمهارية، إلى جانب المسرحيات العربية والمطاعم والمقاهي ومتاجر التسوق، فيما ستقدم منطقة "Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story" التي تقام لأول مرة في السعودية، للزوار والسياح مزيجاً من الألعاب والعروض الترفيهية، التي تعد مرفقاً عائلياً بامتياز تجمع أكثر القصص والشخصيات شهرةً في العام تحت سقف واحد.

كما يشهد موسم جدة 2024 العديد من الفعاليات التي ستقام في "Imagine Monet" وحديقة الأمير ماجد، فضلاً عن الحفلات العالمية، إلى جانب فعاليات أخرى تقام بالشراكة مع القطاع الخاص لتُقدم المتعة والترفيه للزوار.

ويترقب زوار "موسم جدة 2024" فعاليات استثنائية من أجواء الفرح والترفيه، ضمن الحدث شديد الأهمية، الذي يستهدف تعزيز السياحة المحلية، وتقديم تجربة ترفيهية مميزة، واستثمار كل مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية؛ بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار.