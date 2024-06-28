تعرف على تفسير علماء المناخ في السعودية للهزة الأرضية في حائل

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بعدما سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في السعودية ظهر الجمعة 28 يونيو الساعة 12:03:24 هزة أرضية شرق الشنان في منطقة حائل، وضع خبراء المناخ في السعودية تفسيرات للهزة الأرضية التي حدثت في مدينة حائل، مؤكدين أن الهزات الأرضية المحسوسة تعد ضعيفة، ولا تشكل خطراً على الإنسان، أو البنية التحتية.

من جانبه، كشف خبير المناخ الدكتور عبد الله المسند أشار عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الهزات الأرضية الخفيفة والمحسوسة في منطقة ‎حائل، خاصة جنوب غربي حائل أحداث تتكرر في فاصل زمني طويل نسبياً، حيث يجثم فوق أرض منطقة حائل مئات من البراكين الخامدة، والقديمة جداً، ربما أحدثها انفجاراً قد يصل إلى نحو 1000 سنة مضت، وذلك في ‎حرة بني رشيد الواقعة إلى الجنوب الغربي من حائل (160كم).

⚡️هزة أرضية خفيفة في جنوبي محافظة #الشنان جنوب شرقي #حائل عند الساعة 12:03م، بقوة 3.6 درجات .



⚡️الهزات الأرضية الخفيفة والمحسوسة في منطقة #حائل، خاصة جنوب غربي حائل أحداث تتكرر في فاصل زمني طويل نسبياً، حيث يجثم فوق أرض منطقة حائل مئات من البراكين الخامدة، والقديمة جداً، ربما… pic.twitter.com/lEYrL8ESGq — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) June 28, 2024

ويضيف المسند بوجه عام هذه الهزات الأرضية المحسوسة ضعيفة ولا تشكل خطراً على الإنسان أو البنية التحتية ولله الحمد، وهناك العديد من الهزات الأرضية في المنطقة، ولكنها غير محسوسة وأقل من 3 درجات في مقياس ريختر، وتتكرر أكثر ناحية ‎الشويمس و‎ضرغط وما حولهما.



وجيولوجياً تعد المنطقة الوسطى من ‎السعودية الأكثر استقراراً في المملكة، إذ يعد النشاط الزلزالي فيها ضعيفاً ولله الحمد وحدد مقاييس الزلازل عبر تقسيمها إلى 3.5 بالكاد نشعر به، و4.3 يحس بها المشاة. و4.8 توقظ بعض النائمين و5.4 تترنح الأشجار وتسقط الأشياء. و6.1 تتصدع بعض الجدران و6.9 تسقط بعض البيوت وتتشقق الأرض و7.3 انهيارات وتتفتح الأرض و8.1 تبقى المباني القوية و8.9 دمار شبه شامل.

فيما علق الباحث الفلكي خالد الزعاق، على الهزة الأرضية التي شهدتها أجزاء من منطقة حائل اليوم الجمعة، وبلغت قوتها 3.6 درجة، وقال الزعاق: "ليس زلزال وإنما هزة، والهزات الأرضية أمر طبيعي وتحدث في كل ثانية تمر، والأرض تهتز لأنها كائن حي فالأرض تتنفس البراكين ودقات قلبها الزلازل والهزات، لو وقفت الهزات الأرضية ماتت الأرض".

وأضاف: "أرض السعودية تعتبر من أكبر فوهات براكين العالم لكنها خامدة، هاجرت إلى جنوب شرق آسيا، تطمنوا".

وتابع: "دول الخليج بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، فهناك حزام النار يحيط بالصين واليابان، والحزام الثانوي يمر على تركيا".

يذكر أن المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، قد أكد أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في السعودية سجلت ظهر هذا اليوم الجمعة 28 يونيو الساعة 12:03:24 هزة أرضية شرق الشنان في منطقة حائل، وبقدر زلزالي بلغ 3.6 درجة على مقياس ريختر، في الوقت ذاته، ذكر أبا الخيل أن الوضع مطمئن، وتقتصر الأمور على الإحساس بالهزة ولم يتم تسجيل هزات ارتدادية.