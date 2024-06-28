هزة أرضية شرق الشنان بحائل.. والمساحة الجيولوجية تطمئن

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كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في السعودية سجلت ظهر هذا اليوم الجمعة 28 يونيو الساعة 12:03:24 هزة أرضية شرق الشنان في منطقة حائل، وبقدر زلزالي بلغ 3.6 درجة على مقياس ريختر.

في الوقت ذاته، أكد أبا الخيل أن الوضع مطمئن، وتقتصر الأمور على الإحساس بالهزة ولم يتم تسجيل هزات ارتدادية.

شاهد.. فيديو متداول للهزة الأرضية التي حدثت ظهر اليوم الجمعة شرق محافظة #الشنان في منطقة #حائل pic.twitter.com/66En7wFqqy — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 28, 2024

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