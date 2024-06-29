مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
آثار قصف إسرائيلي في إحدى القرى جنوب لبنان (أرشيفية- رويترز)
آثار قصف إسرائيلي في إحدى القرى جنوب لبنان (أرشيفية- رويترز)
السعودية

السعودية تحث رعاياها على مغادرة لبنان فورًا

السعودية تجدد التأكيد بضرورة التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان

العربية.نت - الرياض
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أكدت السفارة السعودية لدى جمهورية لبنان متابعتها عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، مجددة تأكيد دعوتها السابقة للمواطنين كافة إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان، فيما تحث المواطنين المتواجدين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية فوراً، منوهة حسب بيان نشرته عبر منصة إكس بضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ لهم

تأكيد السعودية يتصل بذات التأكيد الذي أتخذته عدد من الدول تجاه مواطنيها بضرورة عدم السفر إلى لبنان، خاصة في أثناء ارتفاع حدة التهديدات الإسرائيلية المستمرة، فضلاً عن ارتفاع منسوب الاحتمالات بحدوث حرب بين " حزب الله" - "إسرائيل".

مادة اعلانية

وكانت جبهة جنوب لبنان شهدت تصعيداً جديداً تمثّل باستمرار تبادل المواجهات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، إذ استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي حرج بلدة كفركلا جنوب لبنان، بينما أفاد "حزب الله" بمقتل ثلاثة من عناصره جراء الاستهدافات الاسرائيلية على قرى وبلدات جنوبية، كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي ليلًا على دفعتين مستهدفاً بلدة الخيام، حسب وسائل إعلام لبنانية، وقبل ذلك ، أسفرت هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان، الخميس، عن مقتل عنصرين من حزب الله، ورد الأخير بهجوم صاروخي استهدف شمال إسرائيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إيران تختار بين الإصلاحي والأصولي.. هل ينجح بزشكيان في إنقاذ الاقتصاد؟ إيران تختار بين الإصلاحي والأصولي.. هل ينجح بزشكيان في إنقاذ الاقتصاد؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط