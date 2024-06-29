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وزارة الخارجية السعودية

السعودية تدين إقرار المجلس الأمني الإسرائيلي توسيع الاستيطان بالضفة

وزارة الخارجية أكدت أن هذه الانتهاكات تقوّض فرص السلام وتسهم في تأجيج الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

العربية.نت
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية إقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان السافرة في الضفة الغربية".

وبحسب بيان نشرته ووكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت الوزارة "رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحذر من العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية"، مشيرة إلى أن "هذه الانتهاكات تقوّض فرص السلام وتسهم في تأجيج الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

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